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        Zonguldak'ta boynuna ip dolanmış halde ölü bulunan 3,5 yaşındaki çocuğun annesi tutuklandı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolanmış halde ölü bulunmasına ilişkin anne tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 21:01 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:01
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        Zonguldak'ta boynuna ip dolanmış halde ölü bulunan 3,5 yaşındaki çocuğun annesi tutuklandı
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolanmış halde ölü bulunmasına ilişkin anne tutuklandı.

        Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki evde dün 3,5 yaşındaki E.M.K'nin boynuna ip dolanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne C.K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anne C.K'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, eşi M.K'nin, kız kardeşi C.Ç. (17) ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği belirtildi.

        Öte yandan, M.K. hakkında "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan geçen yıl mayıs ayında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        E.M.K'nin cenazesi ise Zonguldak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bartın'ın Akman köyüne götürüldü. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından çocuğun cenazesi, aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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