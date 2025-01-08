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        Zonguldak'ta 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Zonguldak'ta 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:24 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:28
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        Zonguldak'ta 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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        Zonguldak'ta 36 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        Yenimahalle Bağlık Tepesi Sokak'taki 3 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan S.S'nin evde hareketsiz yattığını gören çocukları, komşularına haber verdi.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, S.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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