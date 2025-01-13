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        Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 22:39 Güncelleme: 13.01.2025 - 22:41
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        Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tefecilik yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Üç ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda yapılan operasyonda tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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