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        Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Zonguldak'ta tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:04 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:15
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        Zonguldak'ta tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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        Zonguldak'ta tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte tefecilik ve yağma suçlarıyla vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözalıtna alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 7'si güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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