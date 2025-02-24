Zonguldak'ta kar temizlerken kalp krizi geçirip ölen öğretmenin cenazesi defnedildi

Burada dua edilmesi ve helallik alınmasıyla Dereköseler köyüne götürülen cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.