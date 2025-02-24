Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kar temizlerken kalp krizi geçirip ölen öğretmenin cenazesi defnedildi

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kar temizlediği sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kar temizlerken kalp krizi geçirip ölen öğretmenin cenazesi defnedildi
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kar temizlediği sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

        Barbaros Kutlutaş Ortaokulu İngilizce öğretmeni İsmail Oruçoğlu (47), Yenimahalle'deki evinde dün çanak antende biriken karı temizlediği sırada yere yığıldı. Oruçoğlu'nu görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde öğretmenin yaşamını yitirdiği belirlendi. Oruçoğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınan Oruçoğlu için öğretmenevinde cenaze töreni düzenlendi.

        Burada dua edilmesi ve helallik alınmasıyla Dereköseler köyüne götürülen cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        3 kişiden 1'i barınma sorunu yaşayacağını düşünüyor
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Okan Yalabık, sevgilisini tanıttı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Sağlıklı yaşlanma genlerden çok yaşam faktörlerine bağlı
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Türkiye dün gece dondu! 2 ilçe -32.6'yı gördü!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Kedisi de yanındaydı... Uyuyakaldığı otomobilde can verdi!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Eve alkollü gelen kocayla kanlı kavga!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Şehir eşkıyaları iş insanını kaçırdı!
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de
        Icardi'nin sevgilisi Dolmabahçe'de

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapa...
        Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapa...
        Zonguldak'ta köy yolları kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anteni...
        Zonguldak'ta köy yolları kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anteni...
        Solunum sıkıntısı çeken 81 ve 90 yaşındaki hastaların imdadına UMKE yetişti
        Solunum sıkıntısı çeken 81 ve 90 yaşındaki hastaların imdadına UMKE yetişti
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yarın eğitime ara verildi
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yarın eğitime ara verildi
        Zonguldak'ta muhtar, ambulans için traktörüyle karlı yolu açtı
        Zonguldak'ta muhtar, ambulans için traktörüyle karlı yolu açtı
        Zonguldak'ta 111 köy yolu kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anten...
        Zonguldak'ta 111 köy yolu kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anten...