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        Milli atlet Doğukan Kilcioğlu uluslararası arenada başarıya koşmak istiyor

        GÖKHAN YILMAZ - Atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan Doğukan Kilcioğlu, başarısını uluslararası arenaya taşımak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:12
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        Milli atlet Doğukan Kilcioğlu uluslararası arenada başarıya koşmak istiyor
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        GÖKHAN YILMAZ - Atletizmde Türkiye şampiyonlukları bulunan Doğukan Kilcioğlu, başarısını uluslararası arenaya taşımak istiyor.

        Zonguldak'ta beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı atletizmde ulusal organizasyonlarda birçok başarısı bulunan 24 yaşındaki Kilcioğlu, son olarak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 25-26 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlediği "Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası"nda yarıştığı 60 metre engellide kürsünün zirvesinde yer aldı.

        Yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda sürdüren milli atlet, antrenörü Utku Duman yönetiminde haftada 6 gün idman yapıyor.

        Milli sporcu, 21-27 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenecek "FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası" ile 26-27 Temmuz tarihlerinde Yunanistan'ın Volos şehrinde gerçekleştirilecek "Büyükler Balkan Şampiyonası"nda da zirvede yer alarak ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etmek istiyor.

        - "Ülkemi, şehrimi, üniversitemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

        Milli atlet Doğukan Kilcioğlu, AA muhabirine, yıl içerisinde hedefledikleri dereceden daha iyisini yaparak şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Doğukan, 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nın en büyük adaylarından biri olduğunu kaydetti.

        Çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü, hedeflerinin 110 metre engellide derece yapmak olduğunu aktaran Doğukan, "Kışın 60 metre engelli, yazın ise 110 metre engelli koşuyoruz. Antrenmanlarımızda sezon başı genel hazırlığa döndük. Planlı, programlı, güzel şekilde ilerliyoruz." diye konuştu.

        Doğukan, alt yaş gruplardan gelen büyükler kategorisine geçmiş başarılı rakiplerinin olduğuna işaret ederek, "Çalışmalarıma pes etmeden devam ettiğim için güzel şekilde ilerlediğime inanıyorum. Başarılı olacağıma da inanıyorum. Yaz için hedeflediğim derecelerim ve yarışmalar var. Bunlar için daha çok çalışıyorum. Ülkemi, şehrimi, üniversitemi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.

        - "Türk bayrağımızı dalgalandırmak, göğsümüzde taşımak ayrı heyecan ve gurur"

        Alt yaş gruplarında elde ettiği tecrübeyi büyüklerde de göstermek istediğini belirten Doğukan, şöyle devam etti:

        "Büyüklere geçtiğimde ciddiyet artıyor çünkü başarı oranları çok değişiyor. Küçüklerde yapılan dereceler büyüklerde daha farklı sonuç verebiliyor. Avrupa'da olsun, dünyada olsun çok daha farklı, çok daha güçlü rakipler karşımıza çıkabiliyor. Güzel çalışmayla başarılamayacak bir şey yok. Önceliğimiz hedeflediğimiz dereceyi koşmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."

        Doğukan, milli formanın verdiği sorumluluğun farklı olduğunu vurgulayarak, "Türk bayrağımızı dalgalandırmak, göğsümüzde taşımak ayrı heyecan ve gurur. O zamanki ciddiyeti, sorumluluğu üzerimde hissediyorum. Bu sorumluluğun farkında olmak benim en büyük görevim oluyor. Bunu da en güzel şekilde yerine getiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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