Zonguldaklı balıkçı avladığı 10 ton balığın satışından elde edeceği geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denize açılan balıkçı, avladığı 10 ton balığın satışından elde edeceği geliri ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlama kararı aldı.

Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, 9 kişilik ekibiyle dün akşam saatlerinde açıldığı 15 metrelik teknesiyle limana 10 ton istavrit ve mezgitle döndü.

Balıkları köpük kutulara yerleştirerek satış noktasına getiren ve kilosunu 50 liradan satışa sunan Eliyazıcı, gazetecilere, bereketli bir avlanma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla bu avdan elde edilecek geliri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya karar verdiklerini aktaran Eliyazıcı, "Halkımızı bu desteğe bekliyoruz. Talep çok güzel, zaten balıklarımız tükenmek üzere. İstavrit ve mezgit olmak üzere toplam 10 ton balık Kozlu açıklarında tutuldu." diye konuştu.