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        Zonguldaklı balıkçı avladığı 10 ton balığın satışından elde edeceği geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denize açılan balıkçı, avladığı 10 ton balığın satışından elde edeceği geliri ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlama kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:41
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        Zonguldaklı balıkçı avladığı 10 ton balığın satışından elde edeceği geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlayacak
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde denize açılan balıkçı, avladığı 10 ton balığın satışından elde edeceği geliri ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere bağışlama kararı aldı.

        Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, 9 kişilik ekibiyle dün akşam saatlerinde açıldığı 15 metrelik teknesiyle limana 10 ton istavrit ve mezgitle döndü.

        Balıkları köpük kutulara yerleştirerek satış noktasına getiren ve kilosunu 50 liradan satışa sunan Eliyazıcı, gazetecilere, bereketli bir avlanma gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ramazan ayı dolayısıyla bu avdan elde edilecek geliri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya karar verdiklerini aktaran Eliyazıcı, "Halkımızı bu desteğe bekliyoruz. Talep çok güzel, zaten balıklarımız tükenmek üzere. İstavrit ve mezgit olmak üzere toplam 10 ton balık Kozlu açıklarında tutuldu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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