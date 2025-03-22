Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Gülüç belde giriş kavşağında, D.E'nin (22) kullandığı 67 ACD 711 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

        Sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta Kızılay gönüllüleri sürpriz hediyeleriyle çocukların yüzünü gü...
        Zonguldak'ta Kızılay gönüllüleri sürpriz hediyeleriyle çocukların yüzünü gü...
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Ömrünü adadığı tamirciliği 45 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor
        Ömrünü adadığı tamirciliği 45 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı:
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı:
        Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Adalet herkese lazım
        Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Adalet herkese lazım
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa