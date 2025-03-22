Zonguldak'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Gülüç belde giriş kavşağında, D.E'nin (22) kullandığı 67 ACD 711 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.
Sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.