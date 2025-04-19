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        Gebelikte su tüketiminin azı da çoğu da zarar

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, gebelikte az ya da fazla su tüketiminin bazı problemleri ortaya çıkarabileceğini belirterek, bu dönemde dengeli su tüketiminin önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:41 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:45
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        Gebelikte su tüketiminin azı da çoğu da zarar
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        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, gebelikte az ya da fazla su tüketiminin bazı problemleri ortaya çıkarabileceğini belirterek, bu dönemde dengeli su tüketiminin önemine dikkati çekti.

        Harma, AA muhabirine, gebelikte su tüketiminin, anne ve bebek sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

        Hava sıcaklığı, gebenin kilosu gibi sebeplerle su tüketiminin değişkenlik gösterebileceğine dikkati çeken Harma, "Gebeliğin ikinci ve üçüncü döneminde normal tüketimden daha fazla su tüketimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu, bebeğin gelişimi için son derece önemlidir çünkü anneden bebeğe geçen besin maddeleri, bu sıvı miktarıyla çok alakalıdır." diye konuştu.

        Harma, gebenin tüketeceği miktar değişkenlik gösterse de günlük ortalama 2,5-3 litre su içilmesi gerektiğini kaydetti.

        Çay, meyve suyu ve ayran gibi "renkli içecekler" denilen grubun suyun karşılığı olamayacağına dikkati çeken Harma, "Vücut, sıvı ihtiyacının bir kısmının buradan karşılayabilir ama net sıvı ihtiyacı dediğimiz zaman almamız gereken günlük 8-12 bardak sudur." dedi.

        - "Ter yoluyla atılan sıvının fazla miktarda yerine konulması gerekir"

        Su tüketiminde dengenin korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Harma, şöyle devam etti:

        "Az su tüketimi, bebekte gelişim geriliği yapabileceği gibi anne adayında böbreklerin daha az çalışması, idrar yolu enfeksiyonları gibi bazı problemleri ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca gebelerde kalp debisi (kalbin bir dakikada pompaladığı kan miktarı) normale göre artar. Bu artan debinin, sıvı tarafından karşılanması gerekir. Bunu günlük alacağımız su miktarı düzene sokar. Fazla su tüketimi ise vücutta ödem oluşturabilir. Yüksek tansiyon ve böbreğin aşırı çalışması gibi problemler ortaya çıkabilir."

        Harma, gebelikte çay, kahve ve bitkisel çay grubunda da tüketimi günlük bir fincanla sınırlı tutmayı tavsiye etti.

        Gebelerin idrar renklerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini anlatan Harma, idrar rengindeki koyuluğun su ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını gösterdiğini söyledi.

        Harma, gebelerde terlemenin arttığına işaret ederek, "Ter yoluyla atılan sıvının, fazla miktarda yerine konulması gerekir. Yaz aylarında ince kıyafetler giyinmek, güneşten korunmak önemli. Buna göre sıvı tüketimini günlük 8 ise 12'ye, 12 ise 14 bardağa çıkarmakta fayda vardır." ifadelerini kullandı.

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