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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mavi bayraklı Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve mesire alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:02
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        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mavi bayraklı Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve mesire alanında incelemelerde bulundu.

        Posbıyık, yurt içi ve yurt dışından misafirleri ağırladıkları plaj ve mesire alanını yaz dönemine hazır hale getirmek için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, dalgalar nedeniyle çöken bölgelerde de betonlama yapıldığını söyledi.

        Yeme ve içme bölümlerinin hazır hale getirildiğini aktaran Posbıyık, "Mavi bayraklı plajımız ve mesire alanında eksiklikleri belirledik. Ekiplerimiz bu eksiklikleri gidermek ve yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. Haziran ayı ortalarına doğru plaj ve mesire tesislerini halkımızın kullanımına açmayı planlıyoruz. Tüm ekiplerimiz yaz ayına hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

        - Gökçebey'de bilim fuarı düzenlendi

        Gökçebey Ortaokulu tarafından "Türkiye Yüzyılı 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı” kapsamında bilim fuarı düzenlendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan okul müdürü Caner Ertop, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarlarının amacı ve öğrencilerin hazırladığı projeler hakkında bilgi verdi.

        Programda öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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