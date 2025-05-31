Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'na demirledi

        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Filyos Limanı'nda karşılayan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Türkiye son 20 yılda çağ atlamıştır. Bunları tarih yazıyor, yazacaktır. Gerçekten gururluyuz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:56 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'na demirledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Filyos Limanı'nda karşılayan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Türkiye son 20 yılda çağ atlamıştır. Bunları tarih yazıyor, yazacaktır. Gerçekten gururluyuz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katıldığı törenle 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden uğurlanan platform, Filyos Limanı'na demirledi.

        Platformu karşılamak için limana gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile diğer ilgililer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) iştiraki TP-OTC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cem Erdem'den bilgi aldı.

        Daha sonra telsizle gemi kaptanıyla görüşen Hacıbektaşoğlu, "Karadeniz'e, Filyos'a, evinize hoş geldiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah kolaylıklar versin." dedi.

        Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, platformun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Osman Gazi'nin Filyos Limanı'na geldiğini, gururlu ve onurlu olduklarını söyledi.

        Dünyada 5 ülkede yüzer doğal gaz platformu olduğunu, Türkiye'nin 6. ülke olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, bunun Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösterdiğini belirtti.

        Hacıbektaşoğlu, platformun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaz'dan uğurlandığını anımsatarak, Türkiye'yle, TPAO'yla gurur duyduklarını kaydetti.

        Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretimine ulaşıldığını aktaran Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

        "Osman Gazi gemisiyle bu iki katına, yaklaşık günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece Türkiye'nin 8 milyon hanenin gazını karşılayacak kapasiteye çok kısa zamanda, önümüzdeki 1-2 senede ulaşmış olacak. Bu da Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteriyor. Ülkemizle gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk çeyreğinde belki Türkiye, dünyanın 10. büyük ekonomisi olacak. Türkiye Yüzyılı'nın ortalarında Türkiye, dünyanın ilk 5 ekonomisi arasında olacak."

        Hacıbektaşoğlu, gençlere Türkiye'nin gaz üretim sahası ve kapasitesini yakından takip etmelerini tavsiye ederek, akıllarını çelmek isteyenlere hiç aldırmadan, kendilerini ve ülkelerine güvenerek ilerlemelerini istedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Hacıbektaşoğlu, "Türkiye son 20 yılda çağ atlamıştır. Bunları tarih yazıyor, yazacaktır. Gerçekten gururluyuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü

        Benzer Haberler

        İlk yüzer doğal gaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        İlk yüzer doğal gaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        İlk yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        İlk yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'n...
        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi Filyos Limanı'n...
        Gece balkondan düşen Elif'in sabah cansız bedeni bulundu
        Gece balkondan düşen Elif'in sabah cansız bedeni bulundu
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Otomobilin 'yaya geçidi'nde çarptığı kişi yaralandı; kaza kamerada
        Otomobilin 'yaya geçidi'nde çarptığı kişi yaralandı; kaza kamerada