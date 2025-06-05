Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta freni arızalanan yolcu minibüsü duvara çarptı, 14 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta freni arızalanan yolcu minibüsünün duvara çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta freni arızalanan yolcu minibüsü duvara çarptı, 14 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta freni arızalanan yolcu minibüsünün duvara çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

        U.E'nin (61) kullandığı 67 M 0059 plakalı yolcu minibüsü, Mithatpaşa Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde freninin arızalanması sonucu duvara çarptı.

        Kazada sürücü ile 13 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Yolcu minibüsü duvara çarptı: 14 yaralı
        Yolcu minibüsü duvara çarptı: 14 yaralı
        Zonguldak merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli t...
        Zonguldak merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli t...
        Zonguldak merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
        Zonguldak merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
        Zonguldak'ta evin bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Zonguldak'ta evin bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Zonguldak'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Zonguldak'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü