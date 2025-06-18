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        Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:29 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:29
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        Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Ş.D'nin kullandığı 67 TH 519 plakalı otomobil, Bölüklü ile Karatepe yaylaları arasındaki yolda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan N.D. ve T.D. yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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