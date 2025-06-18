Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ş.D'nin kullandığı 67 TH 519 plakalı otomobil, Bölüklü ile Karatepe yaylaları arasındaki yolda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.D. ve T.D. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
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