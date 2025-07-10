Zonguldaklı emekli madenci Deveci armudu üreticisi oldu

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde maden ocağında yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Hasan Girgin, Deveci armudu üreticisi oldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) uzun yıllar "karaelmas" olarak tabir edilen taş kömürünü yeraltından gün yüzüne çıkaran 3 çocuk babası 66 yaşındaki Girgin, 2002'de emekli olduktan sonra Bursa'ya geziye gitti.

Burada gördüğü meyve bahçelerinden ve Deveci armudundan etkilenen Girgin, yaşadığı Kayıkçılar köyünde bu işi yapmaya karar verdi.

Girgin, 2005 yılında 4 bin 500 metrekarelik arazisinde Deveci armudu yetiştirmek için harekete geçti.

Çalışmalarını yaparak Deveci armudu üretimine başlayan Girgin, deneyim sahibi olmadığı için birkaç yıl istediği verimi alamasa da gönül verdiği yetiştiricilik işinden vazgeçmedi.

Üretim tekniklerini öğrenen Girgin, zamanının büyük bölümünü geçirdiği bahçede, seyretme, budama, çalı toplama gibi işleri aksatmadan yürütüyor.

Lezzeti, dayanıklılığı ve iriliğiyle ünlü Deveci armudunun kent içi satışını gerçekleştiren Girgin, bu yıl 80 ton hasat bekliyor.

Bölgedeki diğer arazi sahiplerinin de Deveci armudu yetiştirerek kazanç sağlamasına vesile olan Girgin, uygun alan bulduğu takdirde üretimi artırıp mahsulünü ülkenin dört bir yanına göndermek istiyor.

- "İşi yapa yapa öğrendim"

Hasan Girgin, AA muhabirine, Bursa'ya yaptığı gezide meyve bahçelerini ve Deveci armudunu görünce hayran kaldığını söyledi.

"Böyle bir bahçem olsun, bütün bankalara borcum olsun diye bir söz ettim." diyen Girgin, buradan hareketle bu işe başladığını anlattı.

Arazisini buna göre düzenlediğini ve fidanları aldığını aktaran Girgin, şöyle devam etti:

"Başlangıçta işi iyi bilmediğim için sıkıntılı süreçler geçirdim. Bu işi yapacağım diye 4 sefer battım. İnatla devam ettim. Krediler çektik. İşi yapa yapa öğrendim. Çevremdeki arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Onlara, 'Çocuklarımıza bahçe kuralım, ben yardımcı olurum. Harçlığınızı çıkarın.' dedim. Şimdi bana dua ediyorlar. 'Sayende cebimiz para gördü, muhtaçlıktan kurtulduk.' diyorlar. Bana bunlar yetiyor. Bu duyduklarımla gurur duyuyorum."