Zonguldak'ta servisin çarptığı kişi hayatını kaybetti

        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada yere düşüp işçi servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 23:10 Güncelleme: 14.11.2025 - 23:10
        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada yere düşüp işçi servisinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Alaplı Kapalı Spor Salonu önünde yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Tekin (34), henüz belirlenemeyen nedenle yere düştü.

        Bu sırada yan yoldan seyreden Y.G. yönetimindeki 81 AAV 432 plakalı işçi servisi, yere düşen Tekin'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Tekin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

