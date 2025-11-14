Zonguldak'ta servisin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Tekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alaplı Kapalı Spor Salonu önünde yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Tekin (34), henüz belirlenemeyen nedenle yere düştü.

