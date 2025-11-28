GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce Adana'dan kente gelen R.G, D.Ö. ve A.B'nin yasa dışı bahis oynattığını belirledi.
Ekipler, kentte irtibat kurdukları N.Ö. aracılığıyla yasa dışı bahiste kullanmak amacıyla vatandaşların hesaplarını alan zanlıları banka önünde yakaladı.
Şüphelilerin geldikleri araçta onlarca cep telefonu ve GSM hattı ele geçirildi, yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri finans programları tespit edildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, yapılan incelemede zanlıların yaklaşık 50 milyon lirayı yönettikleri belirlendi.
