Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce Adana'dan kente gelen R.G, D.Ö. ve A.B'nin yasa dışı bahis oynattığını belirledi.

        Ekipler, kentte irtibat kurdukları N.Ö. aracılığıyla yasa dışı bahiste kullanmak amacıyla vatandaşların hesaplarını alan zanlıları banka önünde yakaladı.

        Şüphelilerin geldikleri araçta onlarca cep telefonu ve GSM hattı ele geçirildi, yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri finans programları tespit edildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, yapılan incelemede zanlıların yaklaşık 50 milyon lirayı yönettikleri belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta 'pos tefeciliği'ne 2 tutuklama
        Zonguldak'ta 'pos tefeciliği'ne 2 tutuklama
        Zonguldak'ta yasa dışı bahisten elde edilen geliri toplayan 3 şüpheli yakal...
        Zonguldak'ta yasa dışı bahisten elde edilen geliri toplayan 3 şüpheli yakal...
        50 milyon liralık yasa dışı bahis trafiğine 3 gözaltı
        50 milyon liralık yasa dışı bahis trafiğine 3 gözaltı
        Zonguldak'ta "pos tefeciliği" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta "pos tefeciliği" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta "yasa dışı bahis" operasyonunda 3 gözaltı
        Zonguldak'ta "yasa dışı bahis" operasyonunda 3 gözaltı
        Zonguldak'ta "Gazze için Renkler ve Sözler" temalı resim sergisi açıldı
        Zonguldak'ta "Gazze için Renkler ve Sözler" temalı resim sergisi açıldı