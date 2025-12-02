Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta esnaf iş yerindeki duvarın arasından çıkan fidanı büyütüyor

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde altın tamirciliği yapan bir esnaf, iş yerinin girişindeki beton duvarın arasından çıkan fidanı koparılmaması için koruma altına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta esnaf iş yerindeki duvarın arasından çıkan fidanı büyütüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde altın tamirciliği yapan bir esnaf, iş yerinin girişindeki beton duvarın arasından çıkan fidanı koparılmaması için koruma altına aldı.

        Demirciler Sokak’ta iş yeri bulunan Serkan Yener’in dükkanının girişindeki beton duvarın boşluğundan çıkan fidan koparıldı. Bu yıl yeniden yeşeren fidanın zarar görmemesi için “Koparmayın, büyüsün. Teşekkürler.” yazılı bir uyarı asan Yener, vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini istedi.

        Yener, AA muhabirine, fidanın koparılmaması için elinden geleni yaptığını belirterek, "Bu ağacı biraz korudum, bir sabah baktım koparmışlar. İkinci yıl aynı yerden iki defa çıktı, ben yokken yine kopardılar. Bu yıl, koparmasınlar diye 'Koparmayın, büyüsün' yazısı astım." dedi.

        Büyümesini istediği fidanın pavlonya, bir diğer adıyla Çin kavağı olduğunu öğrendiğini aktaran Yener, "Belediye otobüs durağında da var bu ağaçtan, güzel çiçekleri var. Tohumları bir şekilde oradan buraya geldi. Büyüsün bakalım, ben de merak ediyorum, ne kadar büyüyeceğini." ifadelerini kullandı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta dini duyguları istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ad...
        Zonguldak'ta dini duyguları istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ad...
        Zabıtadan kaldırım işgali yapan sürücülere ceza
        Zabıtadan kaldırım işgali yapan sürücülere ceza
        Yorgancılıktan patronluğa, 10 metre karelik dükkanla başladı 1,5 dönümlük t...
        Yorgancılıktan patronluğa, 10 metre karelik dükkanla başladı 1,5 dönümlük t...
        Zonguldak'ta, "3. Uluslararası Karadeniz Enerji Konferansı" düzenlendi
        Zonguldak'ta, "3. Uluslararası Karadeniz Enerji Konferansı" düzenlendi
        Kritik mineraller uluslararası arenada denge değiştirici unsur oldu 3. Ulus...
        Kritik mineraller uluslararası arenada denge değiştirici unsur oldu 3. Ulus...
        Park halindeyken hareket eden kamyonetin çarptığı anaokulu öğrencisi Sarp,...
        Park halindeyken hareket eden kamyonetin çarptığı anaokulu öğrencisi Sarp,...