TTK'de üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin davada karar

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı 3 müessesedeki maden ocaklarında üretimin durdurulması kararının iptaline ilişkin açılan davada karar verildi.



Zonguldak 4. İş Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, TTK Üzülmez, Karadon ve Kozlu müessese müdürleri, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, bazı siyasi parti temsilcileri ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmanın Üzülmez Müessese için görülen bölümünde TTK avukatı Gökhan Belhan, bilirkişi raporunun hükme esas alınmasının mümkün olmadığını ve eksik inceleme yapıldığını savundu.



Dosyanın mahiyeti, kapsamı, önemi ve teknik boyutunun ortada olduğunu belirten Belhan, "Bilirkişi heyetinin keşif veya yerinde inceleme yapılmaksızın dosya üzerinden ve sadece davalı bakanlık müfettiş raporlarını referans alarak rapor hazırlanması usul ve yasaya aykırıdır. İlk rapor daha dayanaklıdır. İkinci rapor keşif yapılmadan tanzim edilmiştir. Bilirkişi görev tanımının dışına çıkmış olup kendi görev alanında olmayan hususlarda değerlendirme yapmıştır." diye konuştu.



Belhan, Karadeniz Ereğli 1. İş Mahkemesi'nde Armutçuk Müessesesi için iş durdurma kararının iptaline karar verildiğini anımsatarak, "Söz konusu dosyada, 23 Ocak 2026 tarihli mahkemenizce de alınan rapor hükme esas alınmıştır. Emsal karar ve yargı kararları arasındaki birlik gereğince haklı davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz." dedi.



TTK Üzülmez Müessese Müdürü Ümit Yılmaz Değirmenci, kapatma gerekçesinin ikinci fanın bulunmaması olduğuna işaret ederek, "Bilirkişi raporu ise tali fanlara ilişkindir. Bilirkişi, müfettişin tespit etmediği hususta tespit yapmıştır. Dosyayla alakası yoktur. Üzülmez Müessesesi yönünden müfettiş tarafından yapılmış tespit yoktur. Bilirkişi heyetinin resen yaptığı tespiti kesinlikle kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.



Davalı vekili ise davalı İŞKUR yönünden davanın reddine karar verilmesini talep etti.



Duruşmanın Kozlu Müessese Müdürlüğü için görülen bölümünde Müessese Müdürü Yusuf Aydın, bilirkişi raporuna karşı kapsamlı itirazda bulunduklarını, işletmede faaliyetlerin durdurulduğunu, keşif yapılmadan alınan raporun yasaya aykırı olduğunu savunarak, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 240 gün süreyle geçici olarak mühür kaldırma işlemi yapılmıştır. İnsan naklinde hayati bir konu yoktur. İnsan kurtarma kafesine bağlı jeneratörler manuel olarak devreye girmektedir. Bilirkişinin jeneratörün otomatik olarak devreye girdiği tespiti hatalıdır." ifadelerini kullandı.



TTK avukatları da davanın kabulüne karar verilmesi talep etti.



Duruşmanın Karadon Müessese Müdürlüğü için görülen bölümünde Karadon Müessese Müdürü Recep Ayyıldız, kurtarma kafeslerinin manuel olarak devreye giren jeneratöre bağlı olduğu bilgisini vererek, birinci ve ikinci tespitlerin hatalı olduğunu, dizel motorun otomatik olarak devreye girdiğini, keşif esnasında mahkeme tarafından görüldüğünü, insan nakillerinin sadece kuyudan olmadığını kaydetti.



Kararını açıklayan mahkeme hakimi, Üzülmez Müessese Müdürlüğü yönünden davanın kabulü ve üretimin başlamasını, Karadon ve Kozlu müessese müdürlükleri yönünden ise kesin olarak reddini kararlaştırarak, gerekçenin ayrıntılı kararda açıklanacağını bildirdi.



Zonguldak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince, TTK Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk müesseselerine bağlı maden ocaklarında yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler üzerine "iş durdurma" yönünde rapor hazırlanmış, Valiliğe sunulan rapora istinaden maden ocaklarında üretim durdurulmuştu.



TTK yönetimi de "iş durdurma kararının kaldırılması" için dava açmıştı.



Armutçuk Müessesesi için Karadeniz Ereğli 1. İş Mahkemesi'nde 27 Şubat'ta yapılan duruşmada, üretimin yeniden başlamasına karar verilmişti.

