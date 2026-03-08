Kadın emeği "kara elmas"a değer katıyor

Canlı
        Zonguldak Haberleri

        FADİME YILMAZ ELMA - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde görev yapan maden mühendisi Kübra Kara, "kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürünün yerin metrelerce altından çıkarılarak ekonomiye kazandırılması sürecinde önemli rol üstleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:05
        FADİME YILMAZ ELMA - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde görev yapan maden mühendisi Kübra Kara, "kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürünün yerin metrelerce altından çıkarılarak ekonomiye kazandırılması sürecinde önemli rol üstleniyor.

        İki çocuk annesi 35 yaşındaki Kara, mesleğini 12 yıldır özveriyle sürdürüyor.

        Güne sabahın erken saatlerinde çocuklarını okula hazırlayarak başlayan Kara, ardından maden ocağının yolunu tutuyor.

        Günlük iş planını ve diğer çalışmalarını yaptıktan sonra iş kıyafetlerini giyip baretini takarak, kişisel koruyucularını da yanına alarak maden ocağına inen Kara, dünyanın en zor meslekleri arasında yer alan madenciliğin zorlu koşullarında görevini titizlikle yürütüyor.

        Üretim faaliyetlerinin işleyişini koordine eden Kara, aynı zamanda maden işçilerine iş güvenliği eğitimi veriyor.

        Yer altındaki zorlu üretim sürecini yöneterek "erkek egemen" olarak bilinen sektörde ön saflarda yer alan Kara, kadın emeğini görünür kılıyor.

        - "Taş kömürü üretiminde emeğim olduğu için çok mutluyum"

        Kübra Kara, AA muhabirine, taş kömürünün güvenli yöntemlerle ekonomiye kazandırılması için görev yaptığını belirterek, "Yerli ve milli üretim olan taş kömürünün üretilmesinde, nakledilmesinde, çalıştırılmasında, kullanılmasında emeğim olduğu için çok mutluyum." dedi.

        Kara, kadınların yalnızca enerji sektöründe değil, birçok alanda görev almasının hem avantajlarının hem de bazı zorluklarının bulunduğunu kaydetti.

        Erkek ya da kadın çalışan olarak ayrıştırılmanın doğru bir yaklaşım olmadığını dile getiren Kara, "Bizler erkek ya da kadın olarak değil, mühendis olarak görev yapıyoruz. Çalıştığımız arkadaşlar da bunun farkındalar. Belli bir süre sonra sizi kadın ya da erkek olarak görmekten ziyade sizi sadece mühendis, teknik personel olarak görüyorlar." diye konuştu.

        - "Zorlukları aile desteğiyle bertaraf edebiliyoruz"

        Çalışma hayatında aile ve iş yeri desteğinin önemine işaret eden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu yüzden TTK'de olmak avantaj diyebilirim çünkü kurum hem kadın hem de erkek çalışanlarına azami ölçüde ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yardımları, düzenlemeleri sağlayabiliyor. Anne, eş ve bunun yanında çalışan olmanın vermiş olduğu zorlukları, aile desteğiyle bertaraf edebiliyoruz. Bu dönem içerisinde eşten, çocuktan yardım istemek durumun doğal sonucu. Eşim ve çocuklarım da bu noktada yeterince destek oluyorlar. O yüzden çok sıkıntı yaşamadan sadece enerji sektöründe değil, bütün sektörlerde kadınlar rahatlıkla çalışabiliyor diyebilirim."

        Kara, enerji sektörünün dinamik, stratejik düşünmeyi gerektiren ve çok yönlü bilgi isteyen bir alan olduğundan bahsederek, "Biz kadınlar sanırım bunu iyi yapıyoruz. Çok stratejik davranıyoruz. Aile, sosyal yaşam dengesini iyi ayarlayabildiğimiz için bu kadar dinamik bir sektörde de kadınların başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden enerji sektörüne eğilimde artış olacağını da düşünmekteyim." dedi.

        Vardiyalı çalışma nedeniyle zaman zaman ailesiyle geçirdiği anların sınırlanabildiğini dile getiren Kara, "Çalışan ve üreten kadının hayata bakış açısı, olayları değerlendirme tarzı farklı oluyor ve bu da çocuklarına yansıyor. Motivasyonumuz, sağduyulu, dürüst ve ahlaklı çocuklar yetiştirebilmek. Bu noktada da annenin, kadının kendini geliştirmesi çok önemli çünkü kadın mutluysa toplumun diğer bireylerine de mutluluk bulaşıyor." ifadelerini kullandı.

        Kara, taş kömürünün Türkiye için stratejik değeri yüksek bir kaynak olduğuna dikkati çekerek, Zonguldak havzasının bu açıdan özel yere sahip olduğunu anlattı.

        Taş kömürünün önemli alanlarda kullanıldığına değinen Kara, "Üretim yapılırken bir de katma değer oluşturmak lazım. Elde ettiğimiz ürünü farklı bir türe çevirdiğimizde katma değer aslında o noktada başlıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu gerek teknolojisiyle gerek yeni üretim yöntemleriyle gerek stratejileriyle bu konuda öncelikli durumda." diye konuştu.

