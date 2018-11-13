Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Kalaycıoğlu Köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Akdeniz Anemisi teşhisi konulan ve tedavi gören lise son sınıf öğrencisi Sezer Kalaycıoğlu, sabah okula gitmek için uyandı. İHA'nın haberine göre tuvalete giren genç, uzun süre çıkmayınca ailesi merak etti. Kalaycıoğlu, yakınlarının sesine cevap vermeyince aile kapıyı açarak tuvalete girdi.



Sezer Kalaycıoğlu’nu baygın halde bulan yakınları, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sezer Kalaycıoğlu’nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.



Öte yandan 18 yaşındaki Sezer Kalaycıoğlu'nun Çaycuma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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