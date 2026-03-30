Zonguldak’ta işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi bey genel başkanlık görevinden ayrılmıştır. Partimize çok büyük katkıları olmuştur. Fakat İzzet bey, kazandığı doktora unvanını ileriye taşımak için müsaade istemiştir. İstifa küskünlüğe dayalı değildir. MHP'de kırılganlık, küskünlük kavramları bize yabancıdır" dedi