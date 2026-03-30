Zonguldak’ta işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Zonguldak'ta işçi servisi minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Tuncay Kurttekin, ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurttekin, 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Giriş: 30.03.2026 - 09:56
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü Tuncay Kurttekin (42) hastanede 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
MİNİBÜS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
DHA'daki habere göre kaza; Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Ormanlı istikametine ilerleyen Cengiz E. idaresindeki işçi servisi minibüsü, karşı yönden gelen Tuncay Kurttekin yönetimindeki otomobille çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Otomobilinde sıkışan Kurttekin, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan yaralılardan Tuncay Kurttekin 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
