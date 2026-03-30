        Zonguldak'ta işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        Zonguldak’ta işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

        Zonguldak'ta işçi servisi minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Tuncay Kurttekin, ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurttekin, 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 09:56
        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada can verdi
        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde işçi servisi minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü Tuncay Kurttekin (42) hastanede 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        MİNİBÜS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

        DHA'daki habere göre kaza; Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. Ormanlı istikametine ilerleyen Cengiz E. idaresindeki işçi servisi minibüsü, karşı yönden gelen Tuncay Kurttekin yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        OTOMOBİLDE SIKIŞTI

        Otomobilinde sıkışan Kurttekin, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

        7 KİŞİ YARALANDI

        Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınan yaralılardan Tuncay Kurttekin 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi bey genel başkanlık görevinden ayrılmıştır. Partimize çok büyük katkıları olmuştur. Fakat İzzet bey, kazandığı doktora unvanını ileriye taşımak için müsaade istemiştir. İstifa küskünlüğe dayalı değildir. MHP'de kırılganlık, küskü...
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı