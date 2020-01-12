Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi konusu nedir? sorusu film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. İlk olarak 2016 yılında izleyici ile buluşan Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminin toplam hasılatı 1 milyar doları geçti ve tüm zamanların en çok hasılar yapan 26. filmi oldu. 89. Akademi Ödülleri ve 74. Altın Küre Ödülleri'nde en iyi animasyon film seçilen Zootropolis: Hayvanlar Şehri; Annie Ödülleri'nde de gösterildiği 10 dalda adaylıktan 7'sini kazandı. Zootropolis: Hayvanlar Şehri ile ilgili detaylar haberimizde...

ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ KONUSU NEDİR?

Karmakarışık ve Bolt gibi sevilen animasyon filmlerinin yönetmeni Byron Howard'ın perdeye taşıdığı Zootopia, medenileşmiş ve teknoloji kullanabilen hayvanların bir arada yaşadığı bir şehirde yaşanan ilginç bir polisiye öyküsünü perdeye taşıyor. Alışıldık Disney havasının solunacağı filmde; konuşkan tilki Nick'in, üzerine yığılmaya çalışan bir suçtan sıyrılma çabası anlatılıyor. Modern memelilerin yaşadığı Zootropolis adındaki metropolis, lüks Sahra Meydanı’ndan, soğuk Tundra Kasabası’na kadar bir çok farklı doğal ortamın ve hayvanın bir arada yaşadığı benzersiz bir şehirdir. Burası bir fil kadar büyük ya da bir arı kadar küçük olanların bile istediği her şeyi yapabileceği türden bir yerdir. İyimser Polis Memuru Judy Hopps buraya geldiğinde, büyük ve sert mizaçlı hayvanların olduğu bir yerde polis olmanın hiç de kolay olmadığını fark eder. Kendini ispatlayabilme fırsatını elde edebilmek için, geveze ve numaracı tilki Nick Wilde ile ortak olma pahasına önemli ve gizemli bir olayı çözmeye çalışacaktır.

Filmin seslendirme kadrosunda Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, J.K. Simmons, Octavia Spencer yer alıyor.

ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ FİLMİ NASIL YAPILDI?

Zootropolis, aslında biraz James Bond'a benzeyen "Jack Savage" adlı karakter merkezli, uluslararası ajan filmi olarak tasarlandı. Disney Story Trust'ın (gelişimdeki tüm filmlerle görüşüp tartışan bir stüdyo) yardımıyla film Wilde'ın başrolde olduğu ve Hopps'un onun yardımcısı olduğu bir polis filmi gelişimine girdi. Bir süre için film yapımcıları hikayenin bu sürümünde çok kararlılardı. Fakat Kasım 2014'te film yapımcıları, eğer rolleri Nick'in yerine Judy'e odaklı olarak tersine çevirirlerse daha çekici olacağının farkına vardılar. Bu bakış açısındaki değişiklik birkaç karakterin çıkarılmasına sebep oldu.

Yapım öncesi

Film, Ağustos 2013'te, D23 Expo'da duyuruldu. Jared Bush tarafından yazılan senaryo Mart 2016'da yayınlanmak üzere zamanlandı. Resmi duyurudan önce, Mayıs 2013'te Jason Bateman'ın kadroda yer aldığı basına sızdırıldı. Fikir Howard'ın 1973 yapımı Robin Hood filmine benzer bir film yapmak, ayrıca hayvanların insan biçiminde rollerde başrolde yer almasını istemesiyle ortaya çıktı. Bu fikirle birlikte şehir, insan tasarımının aksine hayvan tasarımıymış gibi düşünüldü. Howard'a göre, diğer filmlerde hayvanların ya kendi ya da insanların dünyasında yaşadıklarından dolayı, Zootopia diğer insan biçimindeki hayvanların olduğu filmlerden farklı olacaktı. Hayvanlar tarafından tasarlanan çağdaş dünya fikri yönetici yapımcı John Lasseter tarafından kabul edildi.

Film için araştırmalar Disney's Animal Kingdom'ın yanı sıra Kenya ve San Diego Zoo Safari Park'ta yapıldı. Animatörler, birçok hayvanın yürüyüş döngülerinin yanı sıra kürk renklerinin incelemesinde sekiz ay harcadı. Ayrıca, karakterlerin kürk renklerini daha gerçekçi yapmak için doğal tarih müzesine gittiler. Aydınlatma çeşitliliğinin altında mikroskopla kürklerin görünümünü yakından gözlediler. Film yapımcıları Zootopia'nın kentsel tasarımı için New York, San Francisco, Las Vegas, Paris, Şanghay, Hong Kong ve Brasília gibi şehirlerden esinlendiler. Mart 2015'te, Rich Moore'un yönetmen olarak kadroya katıldığı ve ek olarak Jared Bush'un ortak yönetmen olacağı açıklandı.

Animasyon

Disney'in kürk animasyonu üzerindeki en son çalışması 2008 yapımı aynı adlı filmin karakteri Bolt'du. Fakat o zaman kullanılan yazılım Zootopia hayvanlarının gerçekçi kürklerini oluşturacak kadar hazır değildi. Bu nedenle mühendisler kürk kontrolü yazılımı iGroom'u geliştirdiler. Her birine 2.5 milyon tüy düşen iki başrol Judy Hopps ve Nick Wilde, kürkünde dokuz milyon tane saç teli bulunan bir zürafa ve 480.000 tane saç teli olan bir kemirici bu yazılımla geliştirildi.

Oyunbozan Ralph'ın yapımından bu yana geliştirilen gerçek-zaman ekran uygulaması Nitro, kürkleri daha tutarlı, bozulmamış ve ince yapmak için kullanıldı. İlk olarak Karlar Ülkesi'nde kullanılan ağaç ve bitki dinamosu Bonsai, ağaçların çok detaylı yapraklarıyla beraber çok sayıda değişimi için kullanıldı.

Oyuncu seçimi

6 Mayıs 2015'te Bateman ve Ginnifer Goodwin'in sırayla Nick Wilde ve Teğmen Judy Hopps rollerinde kadroya dahil oldukları açıklandı. Bateman karakterini ''kurnaz, alaylı fırıldak'' biri olarak tanımladı. Bateman yönetmenlere: ''Benden ne tür bir ses yapmamı istiyorsunuz?'' diye sorduğunu ve onların yüzüne sanki aptalmış gibi baktığını ve ''Ne yapıyorsan onu yap. Sadece konuş'' dediklerini açıkladı.