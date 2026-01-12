ZOR ÖLÜM 5 KONUSU NEDİR?

John McClane 20 seneden fazladır New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polistir. Bu yüzden de dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca McClane, rotasını Rusya'ya çevirir; Rus yeraltı dünyası ile olan tek bağlantısı ise Komorov adında bir Rus'tur. Fakat Amerikalıları pek de sevmeyen bu ülkede, gizli görev esnasında karşısında oğlu Jack'i görünce daha da şaşıracaktır. John, oğlunun sandığından daha yetenekli olduğunu ve Rus mafyasını köşeye kıstırmak üzere olduğunu fark eder. Aynı dönemde Sovyet Ordu Kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadırlar.