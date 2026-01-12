Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 5 filmi ne zaman çekildi?

        Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi konusu ve oyuncuları

        Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (A Good Day to Die Hard) filmi, sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında 12 Ocak Pazartesi akşamı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Die Hard serisinin beşinci filmi, 31 Ocak 2013 tarihinde vizyona girdi. Senaryosunu, Roderick Thorp, Skip Woods'un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda John Moore oturmaktadır. Peki, "Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 12.01.2026 - 18:33 Güncelleme: 12.01.2026 - 18:33
        1

        Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Film, McClane'in, gizli bir CIA ajanı olan ve kendisinden uzaklaşmış oğlu Jack'i hapisten çıkarmak için Rusya'ya gitmesini konu alır. Başrolünü Bruce Willis'in üstlendiği film, 92 milyon dolarlık bütçesine karşılık 304,7 milyon dolar hasılat elde ederek gişe başarısı yakaladı. Peki, "Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Zor Ölüm 5 filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        ZOR ÖLÜM 5 KONUSU NEDİR?

        John McClane 20 seneden fazladır New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polistir. Bu yüzden de dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca McClane, rotasını Rusya'ya çevirir; Rus yeraltı dünyası ile olan tek bağlantısı ise Komorov adında bir Rus'tur. Fakat Amerikalıları pek de sevmeyen bu ülkede, gizli görev esnasında karşısında oğlu Jack'i görünce daha da şaşıracaktır. John, oğlunun sandığından daha yetenekli olduğunu ve Rus mafyasını köşeye kıstırmak üzere olduğunu fark eder. Aynı dönemde Sovyet Ordu Kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadırlar.

        3

        ZOR ÖLÜM 5: ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN OYUNCULARI KİMLER?

        .Bruce Willis, NYPD Dedektifi John McClane rolünde .

        Jai Courtney, CIA görevlisi John "Jack" McClane Jr. rolünde.

        Sebastian Koch Yuri Komarov rolünde

        Yulia Snigir Irina Komarova rolünde

        Radivoje Bukvić as Alik

        Viktor Chagarin rolünde Sergei Kolesnikov

        Mary Elizabeth Winstead, Lucy McClane rolünde.

        Cole Hauser, CIA görevlisi Mike Collins rolünde.

        Aldis Hodge, Teğmen Foxy rolünde. Hodge daha önce Die Hard with a Vengeance filminde Raymond Carver'ı canlandırmıştı .

        Amaury Nolasco, NYPD Dedektifi Murphy rolünde .

        Megalyn Echikunwoke, Güzel Muhabir olarak

        Paşa D. Lychnikoff, Rus Taksi Şoförü rolünde

        Roman Luknár, Anton rolünde

        Ganxsta Zolee MRAP Sürücüsü Olarak

