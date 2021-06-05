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Kadınlara uyuşturucu kullandırdılar! İğrenç çete!

Ankara'da kadınlara zorla uyuşturucu kullandırarak fuhuşa sürükleyen çeteye yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerle birlikte farklı uyuşturucu maddeler de ele geçirildi

ZORBALIK! Son dakika: Kadınlara uyuşturucu kullandırdılar! İğrenç çete!
Kadınlara uyuşturucu kullandırdılar! İğrenç çete!
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DHA

Başkent'te Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Eryaman bölgesinde bulunan günübirlik evlerde, kadınların uyuşturucu madde kullandırılarak fuhuşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

DÖRT AYLIK TAKİP VE YAKALAMA

DHA'da yer alan habere göre polis ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ay süren çalışmada yapılan ara yakalamalarda, 14 kişide 24.35 gram eroin, 14.25 gram metamfetamin, 37.81 gram esrar ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

14 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Operasyonun devamında; Etimesgut, Sincan, Yenimahalle ve Keçiören'de 14 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; 145 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 39 gram toz esrar, 98 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

5 ZANLIDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Operasyon sonucu, 5 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınırken, 35 kişiye ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi de savcılık kararıyla serbest kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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