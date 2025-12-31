Habertürk
        Zorunlu deprem sigortası oranı yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 2 milyon 95 bin 462 liraya yükseltildi

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK), Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 1 milyon 704 bin 162 liradan, 2 milyon 95 bin 462 liraya yükseltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 21:36 Güncelleme: 31.12.2025 - 21:36
        Zorunlu Deprem Sigortası oranı yükseldi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SEDDK'nin "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

        Buna göre, azami teminat tutarı 1 milyon 704 bin 162 liradan, 2 milyon 95 bin 462 liraya yükseltildi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 9 bin 884 liraya, diğer konutlar için 6 bin 590 liraya çıkarıldı.

        Tebliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, "Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 1951 TL, 1737 TL, 1474 TL, 1384 TL, 1038 TL, 740 TL ve 505 TL'den az olamaz." şeklinde değiştirilerek, söz konusu tutarlar artırıldı.

        Tebliğe eklenen geçici madde kapsamında, belirlenen maktu tutarların aylık artışlarının ilk olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere uygulanacağı bildirildi.

        1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan tebliğ, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.

