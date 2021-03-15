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Zübeyde Hatun nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun neden öldü, ne zaman? Biyografisi

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu akşam yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Zübeyde Hatun ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki Zübeyde Hatun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Zübeyde Hatun nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun neden öldü, ne zaman? Biyografisi

Ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğulları'nın hayat verdiği Zübeyde Hatun, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alaıyor. İşte Zübeyde Hatun hakkında bilgiler...

ZÜBEYDE HATUN KİMDİR?

Tarihte Zübeyde Hatun kimdir: Babası Çağrı Bey'in oğlu Emir Yakuti'dir. Sultan Melikşah ile evlenen Zübeyde Hatun, kocası Melikşah üzerinde etkiliydi.1081 yılında Berkyaruk'u dünyaya getirdi. Oğlu Berkyaruk Selçuklu Sultanı olunca bir süre sonra kayınbiraderi Tacüddevle Tutuş isyan etti. Berkyaruk'un isyanı bastırıp amcasını öldürmesi üzerine annesini yanına getirmek istedi ancak veziri Müeyyidülmülk buna karşı çıktı.

Zübeyde Hatun, Müeyyidülmülk'ün karşı çıktığını öğrenince bu durum neticesinde Müeyyidülmülk azledilerek yerine kardeşi Fahrülmülk vezirliğe getirildi. Vezirlikten azledilen Müeyyidülmülk'ün teşvikiyle isyan edip sultanlığını ilan eden Muhammed Tapar Müeyyidülmülk'ü vezirliğe getirdi. Muhammed Tapar, Rey şehrine geldiğinde Zübeyde Hatun'da oradaydı. Müeyyidülmülk Zübeyde Hatun'u önce hapsetti ardından da öldürttü.

Sezin Akbaşoğulları kimdir?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981'de İzmir'de doğdu. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır.

Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı

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