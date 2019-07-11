Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında gelen Züğürt Ağa diyaloğu dikkatleri filmin üstüne çekti. Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ın bakanlara ulaşamadıklarını "Züğürt Ağa" örneğiyle anlatması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Züğürt Ağa kim?" diye sordu. İşte herkesin dikkatini çeken Züğürt Ağa filminin detayları...

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN KONUSU NE?

Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağmaması ve kuraklığın başlaması üzerine köylüler ağanın ürünlerini çalıp satar ve İstanbul'a kaçarlar. Ağa da topraklarını satarak, İstanbul'a göç eder. Fakat şehir yaşamına ayak uyduramayan ağa elinde, avucunda ne varsa yiyip tüketir. Karısı da evi terk eder. Sonunda onu yalnız bırakmayan Kiraz ile yaşamaya başlar ve en iyi bildiği iş olan çiğ köfte yapma işine başlar.

ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI KİMLER?

Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini yaptığı Züğürt Ağa'nın oyuncu kadrosunda Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel, Nilgün Nazlı, Atilla Yiğit, Can Kolukısa, Bahri Selin, Ayla Arslancan, Celal İpek, Filiz Küçüktepe, Ali Osman Okumuş, Funda Çakmaktaş, Kemal İnci, Celal Yassıtaş, Kadir Yılmaz, Hamdiye Turan, Habil Yenici, Ahmet Yutmaz, Ali Rıza Canoluk ve Sabah Ayşavkı yer alıyor.