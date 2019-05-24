Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 24 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli olacak. İşte 24 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 24 MAYIS

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Hülya Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 24 Mayıs haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli olacak.

YARIŞMACILARIN PUANLARI - 24 MAYIS

1. GÜN - Ayşe Peşaş - Sevda Peşaş:

2. GÜN - Senem Eşref - Elmas Eşref:

3. GÜN - Sure Nur Özdemir - Filiz Özdemir:

4. GÜN - Yeliz Yağcıoğlu - Özgür Yağcıoğlu:

5. GÜN - Hülya Şemli - Ayten Şemli: