Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 19 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu. İşte 19 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 19 NİSAN

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Şennur Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 19 Nisan haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli olacak.

YARIŞMACILARIN PUANLARI

1. GÜN - Yeşim Hanım: ?

2. GÜN - Fatma Hanım: ?

3. GÜN - İpek Hanım:

4. GÜN - Seda Hanım:

5. GÜN - Şennur Hanım:

Zuhal Topalla Sofrada haftanın birincisi verilecek puanların ardından belli olacak.