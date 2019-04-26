Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 26 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu. İşte 26 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 26 NİSAN

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Sümeyra Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar sonunda belli oldu.

YARIŞMACILARIN PUANLARI

Emine Hanım: 21 Puan

Gülsüm Hanım: 22 Puan

Kader Hanım: 20 Puan

Semra Hanım: 19 Puan

Sümeyra Hanım: 18 Puan

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu hafta kazananı Gülsüm Hanım oldu.