Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 26 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu. İşte 26 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 26 NİSAN
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Sümeyra Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar sonunda belli oldu.
YARIŞMACILARIN PUANLARI
Emine Hanım: 21 Puan
Gülsüm Hanım: 22 Puan
Kader Hanım: 20 Puan
Semra Hanım: 19 Puan
Sümeyra Hanım: 18 Puan
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bu hafta kazananı Gülsüm Hanım oldu.
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