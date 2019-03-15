Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. 15 Mart Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu mu? İşte 1 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 15 MART

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Vilana Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Mart haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli olacak. İşte 15 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

YARIŞMACILARIN PUANLARI

1. GÜN - Hilal Hanım: 18 Puan

2. GÜN - Merve Hanım: 25 Puan

3. GÜN - Özge Hanım: 23 Puan

4. GÜN - İpek Hanım: 20 Puan

5. GÜN - Vilana Hanım: ?

Zuhal Topal'la Sofrada 15 Mart Cuma günü haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi henüz belli olmadı.