Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar ve kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta içi saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 10 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la haftanın birincisi bugün yenilen son yemeklerin ardından belli oluyor. Zuhal Topal'la Sofrada 15 Şubat haftanın finalinde birincisi ve gelinlerin aldığı puanlar...

Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu şöyle;

NERMİN HANIM

SUNA HANIM

FİLİZ HANIM

YAĞMUR HANIM

ESİN HANIM

Haftanın birincisi olarak 10 bin lira ödül kazanan gelin ve kayınvalide belli oluyor.