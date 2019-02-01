Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu proramda tartışmalar, kavgalar her zamankisi gibi yine eksik olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül alan 10 bin lirayı kazanan isim kim oldu? İşte 1 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

İşte Zuhal Topal'la Sofrada yarışan yarışmacıların puanları

SEDA HANIM: 24

NÖVRESTE HANIM:22

İLKAY HANIM: 25

BETÜL HANIM: 22

HASRET HANIM:



ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ- 1 ŞUBAT

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Hasret Hanım2ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. Birinciyi belirleyen en önemli puan ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puan olacak.