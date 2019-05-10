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Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim olacak? 10 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan veriyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim olacak?

Zuhal Topal'la Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 10 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bu akşam Ayten gelinin evinde yapılıyor. Haftanın birincisi Ayten gelinin yaptığı yemeklerin ve kayınvalidelerin vereceği puanların ardından belli olacak. 

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