Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 18 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 18 OCAK

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Ayşe'nin sofrasında yapılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinciyi belirleyen en önemli puan ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar olacak. Haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.