Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunulduğu programda tartışmalar, kavgalar eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu. 04 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finalinde yaşananlar haberimizde.

YARIŞMACILAR VE ALDIKLARI PUANLAR (04 OCAK)

Pazartesi günü: Gelin Sevim Hanım 21 puan aldı

Salı günü: Gelin Gül Hanım 20 puan aldı

Çarşamba günü: Gelin Sevil Hanım 18 puan aldı

Perşembe günü: Gelin Hilal 17 puan aldı

Cuma günü: Gelin İlayda 21 puan aldı

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU



Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Neslihan Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Bu hafta 10 bin liralık büyük ödülün kazananı 2 gelin oldu. İlayda ile Sevim büyük ödülü 5'er bin lira olarak bölüştü.

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