Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu proramda tartışmalar, kavgalar her zamankisi gibi yine eksik olmadı. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül alan 10 bin lirayı kazanan isim kim oldu? İşte 25 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

SENA HANIM: 21 puan

FİLİZ HANIM: 14 puan

GAMZE HANIM: 19 puan

ZEYNEP HANIM: 21 puan

GÜLŞAH HANIM:

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ- 25 OCAK

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Gülşah Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. Birinciyi belirleyen en önemli puan ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar olacak.