Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 29 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Zuhal Topal'la haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi bugün yenilen son yemeklerin ardından verilecek puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada 29 Mart haftanın birincisi belli olur olmaz, puan durumu ile birlikte detaylar haberimizde olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 29 MART PUAN DURUMU

AYŞE HANIM MÜLHİM SELMA MÜLHİM: Toplamda 26 puan aldı

AYŞE GÜLTEKİM FİLİZ GÜLTEKİN: Toplamda 23 puan aldı

FATMA BAYATLIER AYNUR YİTİK: Toplamda 24 puan aldı

GÜL BİŞKİN FİRUZAN BİŞKİN: Toplamda 22 puan aldı

ESRA KAPAN YASEMİN FİLİZ DÖNER:

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi belli olur olmaz yayınımızda.