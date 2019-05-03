Zuhal Topal'la Sofrada 3 Mayıs Cuma bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 3 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli olacak İşte 3 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 3 MAYIS

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Nurgül Gelin'in sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 3 Mayıs haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli olacak.

YARIŞMACILARIN PUANLARI

1. GÜN - Hatice Gelin Ve Kayınvalidesi Dursune Hanım

2. GÜN - Duygu Gelin Ve Kayınvalidesi Aynur Hanım

3. GÜN - Serap Gelin Ve Kayınvalidesi Havva Hanım

4. GÜN - Münevver Gelin Ve Kayınvalidesi Emine Hanım

5. GÜN - Nurgül Gelin Ve Kayınvalidesi Fatma Hanım