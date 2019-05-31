Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim olacak? 31 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan veriyor. Peki 31 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim olacak?

Zuhal Topal'la Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta için saat 16.30'da ekrana geliyor. Cuma günleri ise haftanın finali yapılıyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim kim olacak? İşte 31 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali ve birincisi...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK? 31 MAYIS

Zuhal Topal'la Sofrada bu akşam haftanın finali bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın birincisi bugün Güzin gelinin sofrasında yapılacak haftanın finalinde kayınvalidelerin ve Zuhal Topal'ın vereceği puanların ardından belli olacak. Zuhal Topal'la haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülü kazanan gelin belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak...

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Itır Esen kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Acun Ilıcalı'dan, Itır Esen aşkı açıklaması
TELEVİZYONItır Esen kimdir?
Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu mu? 31 Mayıs Cuma Yemekteyiz haftanın finali
TELEVİZYONYemekteyiz haftanın birincisi kim?
Gelinim Mutfakta kim elendi? 31 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi?
Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Hikmet için oynadılar! 30 Mayıs Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor araba ödülünü kim kazandı?
Çarpışma final bölümünden ilk sahne: Kadir Veli'den hesap soruyor
TELEVİZYONKadir Veli'den hesap soruyor!
Çarpışma neden bitti? Çarpışma neden final yaptı? Çarpışma son bölüm
TELEVİZYONÇarpışma neden bitti?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yemek yarışması sürprizi! 29 Mayıs Survivor son bölüm
TELEVİZYONSurvivor ödül oyununu kim kazandı?
Çarpışma 24. bölüm fragmanı: Sevdikçe kaybettim ben! Çarpışma final bölümü
TELEVİZYON"Sevdikçe kaybettim ben!"
Kuzgun 16. bölüm sezon finali! Behram öldü, Dila intihar etti! Kuzgun son bölüm özeti
TELEVİZYONKuzgun 16. bölüm sezon finali!
Diriliş Ertuğrul 150. son bölüm! Diriliş Ertuğrul neden final yaptı? Diriliş son bölüm özeti
TELEVİZYONDiriliş Ertuğrul 150. son bölüm

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X