Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. Peki, 5 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu mu? İşte 5 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 5 NİSAN

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Burcu Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 5 Nisan haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli olacak.

YARIŞMACILARIN PUANLARI

1. Gün - Feyza Özbek Ve Kaynanası Seher Özbek:

2. Gün - Eda Bayram Ve Kaynanası Emine Bayram:

3. Gün - Melike Özbakan Ve Kaynanası Şefiye Özbakan:

4. Gün - Azize Duran Ve Kaynanası Melek Duran:

5. Gün - Burcu Yıldırım Ve Kaynanası Şükran Yıldırım: