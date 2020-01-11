Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? sorusunun cevabı dün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Yarışmacılar haftanın son gününde Kiraz Hanım'ın evine konuk oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali

Zuhal Topalla Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da dün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu. İşte 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI? 10 OCAK 2020

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali dün Kiraz Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. 

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi 28 puanla Pınar Tarakçı ile kaynanası Zöhre Tarakçı oldu...

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları: 10 Ocak Cumartesi hangi dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları
TELEVİZYON10 Ocak Cumartesi reyting sonuçları
Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Ocak 2020 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi 10 Ocak
Yemekteyiz birinci kim oldu? 10 Ocak Cuma Yemekteyiz haftanın kazananı kim?
TELEVİZYONYemekteyiz kim kazandı?
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada birincisi belli mi?
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve kim elendi? 10 Ocak Gelinim Mutfakta haftanın finali
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Doya Doya Moda kim elendi? 10 Ocak Doya Doya Moda kim birinci oldu?
TELEVİZYONDoya Doya Moda kim elendi?
Temizlik Benim İşim birinci kim oldu? Kadir Ezildi puanları sıfırladı! 10 Ocak Temizlik Benim İşim haftanın finali
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim birinci kim oldu?
Çukur'da Cem Adrian sürprizi! - Magazin haberleri
TELEVİZYONÇukur'da Cem Adrian sürprizi!
Türk dizi tarihinin ölümsüz yapımcılarına imza atan Hilal Saral, 'Zemheri'yle geliyor
TELEVİZYONHilal Saral, 'Zemheri'yle geliyor
Kuaförüm Sensin kim elendi? 10 Ocak Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONKuaförüm Sensin kim elendi?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X