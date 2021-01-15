Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanacak. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 15 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

15 Ocak 2021 Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 1 hafta boyunca en yüksek puanı alıp para ödülünün sahibi olan gelin adayı birazdan belli olacak...