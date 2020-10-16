Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 16 Ekim 2020 Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? sorusunun cevabı bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli olacak. Yarışmacılar haftanın son gününde Mavi Topal'ın evine konuk oluyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte 16 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 16 Ekim 2020 Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 16 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli oldu. İşte 16 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 16 EKİM 2020

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Mavi Hanım'ın sofrasında yapılıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 16 Ekim haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 16 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI ve PUAN DURUMU

1. Gün - Özge Azgan

2. Gün - Aytül Poyraz

3. Gün - Tuğçe Meral

4. Gün - Filiz Çendioğlu

5. Gün - Mavi Topal

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doya Doya Moda kim elendi? 16 Ekim Doya Doya Moda kim birinci oldu?
TELEVİZYONDoya Doya Moda'da bu hafta kim elendi?
Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Ekim Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim elendi?
Temizlik Benim İşim kim kazandı? 10 Ekim Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu?
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim kim kazandı?
TV yayın akışı 16 Ekim 2020 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV yayın akışı 16 Ekim 2020
Ramo 16. bölüm fragmanı: Ramo'nun ailesi tehlikede! - Magazin Haberleri
TELEVİZYONRamo'nun ailesi tehlikede!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO 168. yeni bölüm fragmanını izle!
TELEVİZYONEDHO 168. yeni bölüm fragmanını izle!
Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Şeref Sözü ilk bölümde ne oldu? Şeref Sözü 2. yeni bölüm fragmanı izl
TELEVİZYONŞeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
Yeni Hayat 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni hayat 7. bölümde neler oldu? Yeni Hayat 8. bölüm fragmanı izle..
TELEVİZYONYeni Hayat 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
Mucize Doktor 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 33. son bölüm
TELEVİZYONMucize Doktor yeni bölüm fragmanı!
Bir Zamanlar Çukurova 69 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 68. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 69 yeni bölüm fragmanı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X