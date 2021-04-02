Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklandı. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 2 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU? - 2 NİSAN 2021

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazanını henüz açıklanmadı. Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki birincisi belli olunca haberimizde yer alacak