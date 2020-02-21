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Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 21 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? sorusunun cevabı bugün yapılacak yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. Yarışmacılar haftanın son gününde Ezgi Boğaz'ın evine konuk olacak. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? İşte 21 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

Zuhal Topalla Sofrada

Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 21 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 21 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 21 ŞUBAT 2020

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Ezgi Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 21 Şubat haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 21 Şubat Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

1.Gün Yarışmacısı: Elif Hilal Küçükyayla

2.Gün Yarışmacısı: Nuray Altun

3.Gün Yarışmacısı: Kader Kaya

4.Gün Yarışmacısı: Zehra Baysal

5.Gün Yarışmacısı: Ezgi Boğaz

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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