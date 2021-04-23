Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanıyor. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 23 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazanını ve 15 bin liralık ödül sahibi açıklanır açıklanmaz haberimizde....