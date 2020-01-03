Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşanacak. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 3 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 3 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 3 OCAK 2019

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Tuğba Hanım'ın sofrasında yapılacak. Zuhal Topal'la Sofrada 3 Ocak haftanın birincisi, yenilecek yemeklerin ve verilecek puanların ardından belli olacak. İşte 3 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

1. Gün: Fatma Sandık

2. Gün: Kevser Akkaya Şengül

3. Gün: Gül Zade Şentürk

4. Gün: Emine Aranmış

5. Gün: Tuğba Erurul