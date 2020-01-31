Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı haftaiçi her gün saat 16.30'da ekrana geliyor. 31 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada programında haftanın birincisi ve büyük ödül olan 15 bin lirayı kazanan isim bu akşam belli olacak. İşte 31 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ - 31 OCAK 2020

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Melek Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 31 Ocak haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. İşte 31 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada finaline dair detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN YARIŞMACILARI

1.Gün Yarışmacısı: Elif Kaçar

2.Gün Yarışmacısı: Duygu Tapari: 28 puanla Haftanın birincisi oldu.

3.Gün Yarışmacısı: Dilek Tüzün: 23 puanla sonuncu oldu

4.Gün Yarışmacısı: Yaprak Atmaca

5.Gün Yarışmacısı: Melek Akdeniz: 26 puanla üçüncü oldu