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Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 7 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oluyor. Final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 7 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 7 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanıyor. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 30 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

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